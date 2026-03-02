11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 09:17

В Черниговской области вражеский дрон попал в дом: погибла женщина

02 марта 2026, 09:17
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Корюковский район Черниговщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский беспилотник попал в частный дом. Возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 150 кв. м.

В Черниговской области вражеский дрон попал в дом: погибла женщина

К сожалению, в результате атаки погибла 88-летняя женщина.

На Черниговщине вражеский дрон попал в дом

Напомним, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 84 беспилотника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область война обстрелы последствия пожар спасатели ГСЧС
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Угрожали ножом и выгнали из салона: на Закарпатье подростки угнали автомобиль знакомой
02 марта 2026, 12:55
Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 марта 2026, 12:49
Более 600 тысяч за несуществующие дроны: в Киеве будут судить дельцов, которые обманули поставщиков ВСУ
02 марта 2026, 12:40
Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения
02 марта 2026, 12:38
По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи
02 марта 2026, 12:35
В Тернопольской области столкнулись три авто
02 марта 2026, 12:24
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину
02 марта 2026, 12:08
Украина в мире без правил: как выжить, когда международное право больше не защищает
02 марта 2026, 11:57
За неделю украинские пограничники уничтожили 300 единиц вражеской техники и более 400 оккупантов
02 марта 2026, 11:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »