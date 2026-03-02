Фото: ГСЧС

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Корюковский район Черниговщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский беспилотник попал в частный дом. Возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 150 кв. м.

К сожалению, в результате атаки погибла 88-летняя женщина.

Напомним, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 84 беспилотника.