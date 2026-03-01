В Полтавской области произошел пожар из-за отопления: среди пострадавших дети

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как рассказали спасатели, в результате пожара в селе на Полтавщине пострадали шесть несовершеннолетних. Подростки растапливали печь в нежилом доме. Искра попала на емкость с бензином. В результате произошла вспышка газовоздушной смеси. Все пострадавшие госпитализированы.

Спасатели призывают родителей:

контролировать досуг подростков;

не допускать доступа детей к легковоспламеняющимся жидкостям;

разъяснять последствия нарушения правил пожарной безопасности;

научить алгоритму действий при пожаре и номере вызова "101"

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.