На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ

У ЗМІ з'явилась інформація про трагедію в Київській області. Відомо, що загинуло семеро людей

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що сталась пожежа у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. Зазначається, що там вранці 2 березня загорілось складське приміщення.

За попередніми даними, загинули семеро людей, ще троє отримали травми. Причину пожежі з'ясовують.

Нагадаємо, раніше у Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.