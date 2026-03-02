На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ
У ЗМІ з'явилась інформація про трагедію в Київській області. Відомо, що загинуло семеро людей
Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.
Журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що сталась пожежа у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. Зазначається, що там вранці 2 березня загорілось складське приміщення.
За попередніми даними, загинули семеро людей, ще троє отримали травми. Причину пожежі з'ясовують.
Нагадаємо, раніше у Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.
