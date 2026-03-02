На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения

Фото: Патрульная полиция

В понедельник, 2 марта, на 100 км автодороги М-05 Киев – Одесса, недалеко от Белой Церкви, произошло ДТП с участием грузового транспортного средства

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

В результате опрокидывания фуры перекрыты две полосы движения в направлении Киева. На месте происшествия работают патрульные, регулирующие движение.

Для объезда организован временный выезд на встречную полосу.

Правоохранители призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

По сообщениям в телеграмм-каналах, фура перевозила свиней.

