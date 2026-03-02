Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие

Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня, 2 марта, около 15:30 россияне атаковали Шевченковский район Харькова

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews.

По его данным, вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

"Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших", – написал Терехов.

По данным ГСЧС, пострадали два человека, из них один ребенок.

Спасатели лестничной клеткой, а также с помощью автолестницы поднялись на верхние этажи и провели обследование поврежденных квартир после обстрела. Пожара не было.

Было зафиксировано повреждение остекления окон и балконов. Также на месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС.

Напомним, российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью врага стала транспортная инфраструктура. В результате удара врага пострадали пятеро местных жителей. Среди них ребенок 10 лет.

