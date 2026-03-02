16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
02 марта 2026, 17:06

Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие

02 марта 2026, 17:06
Фото: ГСЧС Харьковщины
Сегодня, 2 марта, около 15:30 россияне атаковали Шевченковский район Харькова

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews.

По его данным, вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

"Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших", – написал Терехов.

По данным ГСЧС, пострадали два человека, из них один ребенок.

Спасатели лестничной клеткой, а также с помощью автолестницы поднялись на верхние этажи и провели обследование поврежденных квартир после обстрела. Пожара не было.

Было зафиксировано повреждение остекления окон и балконов. Также на месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС.

Напомним, российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью врага стала транспортная инфраструктура. В результате удара врага пострадали пятеро местных жителей. Среди них ребенок 10 лет.

Читайте также: Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг

война Харьков ГСЧС атака пострадавшие многоэтажка
02 марта 2026
07 августа 2025
