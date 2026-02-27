Фото: полиция

ДТП произошло 26 февраля около 13:35 в направлении от села Тузлы к Рыбаковке в Николаевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Toyota Camry не справился с управлением, выехал с дороги, где автомобиль перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка погибла на месте. Еще одного 43-летнего травмированного госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефонам: 050-013-01-48 или 102.

