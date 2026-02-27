На Николаевщине автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погибла женщина
ДТП произошло 26 февраля около 13:35 в направлении от села Тузлы к Рыбаковке в Николаевском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Toyota Camry не справился с управлением, выехал с дороги, где автомобиль перевернулся и врезался в дерево.
В результате ДТП 35-летняя пассажирка погибла на месте. Еще одного 43-летнего травмированного госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефонам: 050-013-01-48 или 102.
Напомним, 24 февраля примерно в 23:40 на Николаевщине автомобиль влетел в грузовик. От полученных травм водитель внедорожника и два его пассажира погибли на месте.
