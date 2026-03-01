На Прикарпатье в ДТП погиб ребенок
Смертельная авария произошла 28 февраля около 18:00 в селе Драномирчане на улице Степана Бандеры. К сожалению, в результате ДТП погибли два человека
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно, в результате аварии в селе Драномирчане погибла 34-летняя пассажирка одного из авто. Также известно, что среди погибших 10-летний ребенок. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.
