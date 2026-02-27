В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП

Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мужчину, укравшего автобус. На чужом транспорте он вызвал тройное ДТП

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

32-летний мужчина украл припаркованный автобус "Богдан". Внутри он нашел ключи от замка зажигания, завел двигатель и начал уезжать. Однако скоро он столкнулся с двумя иномарками и ехал в дерево.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

