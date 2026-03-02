"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
Кабинет Министров назначил обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.
Отмечается, что отбор кандидатов прошел с соблюдением полной, открытой и конкурентной процедуры с учетом их профессиональных заслуг.
В состав наблюдательного совета вошли шесть членов.
Независимые международные члены
- Роберт Шлешинский (Польша) – эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
- Эрик Расмуссен (Дания) – специалист в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности, сотрудничал с ЕБРР. Участвовал в реформировании корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности, НАК "Нафтогаз Украины".
- Данкан Найтингейл (Канада) – специализируется на операционном управлении добычей и развитием энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ОАО "Укрнафта", внедрял практики ОЭСР.
- Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) занимал руководящие должности в норвежской энергетической компании Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" обеспечивает непрерывность управления и внедрения европейских стандартов.
Представители государства
- Анна Артеменко – заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
- Константин Марьевич – государственный секретарь Кабинета Министров Украины, переизбран член совета.
В правительстве также сообщили, что идет обновление наблюдательных советов по всей энергетической отрасли, в частности, в компаниях "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Оператор ГТС Украины".
Напомним, в ноябре прошлого года украинский "Нафтогаз" и польская компания ORLEN подписали соглашение о поставке 300 млн. Газ должен быть поставлен в Украину в первом квартале 2026 года.