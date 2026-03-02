На трасі Київ–Одеса перекинулася фура зі свинями: перекрито дві смуги руху

Фото: Патрульна поліція

У понеділок, 2 березня, на 100 км автодороги М-05 Київ – Одеса, неподалік від Білої Церкви, сталася ДТП за участю вантажного транспортного засобу

Про це повідомила патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

Внаслідок перекидання фури перекрито дві смуги руху в напрямку Києва. На місці події працюють патрульні, які регулюють рух.

Для об’їзду організовано тимчасовий виїзд на зустрічну смугу.

Правоохоронці закликають водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати маршрути.

За повідомленнями у телеграм-каналах, фура перевозила свиней.

Нагадаємо, на Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево, загинула жінка. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські з'ясовують усі обставини аварії та шукають свідків.