17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 18:12

В Днепропетровской области россияне ударили по пригородному поезду: один человек погиб, девять ранены

02 марта 2026, 18:12
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Алексей Кулеба
Читайте також
українською мовою

В Криворожском районе Днепропетровская область вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

К сожалению, один человек погиб – 75-летний мужчина.

На данный момент известно, что еще девять пассажиров получили ранения, большинство из которых – осколочные и контузии. Пятеро пострадавших остаются в больницах, двое уже прооперированы.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины)

Напомним, российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью неприятеля стала транспортная инфраструктура. Было известно, что в результате удара врага пострадали пять человек. Среди них ребенок 10 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война поезд Днепропетровская область дрон атака погибший российская армия раненые
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
Россияне ударили по Краматорску: известно о трех погибших
02 марта 2026, 11:28
Последствия атаки дронов на Одессу: есть попадание в дом
02 марта 2026, 10:55
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15
В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55
На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший
02 марта 2026, 21:40
В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25
В Житомирской области гости закончились смертью: полиция расследует убийство
02 марта 2026, 20:55
В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
02 марта 2026, 20:15
Проглотил бытовую химию: во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика
02 марта 2026, 19:57
В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП
02 марта 2026, 19:45
На Волыни сержант военного вуза избил курсанта и скрылся со службы
02 марта 2026, 19:40
Отключение света 3 марта: какими будут ограничения
02 марта 2026, 19:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »