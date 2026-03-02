В Днепропетровской области россияне ударили по пригородному поезду: один человек погиб, девять ранены
В Криворожском районе Днепропетровская область вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
К сожалению, один человек погиб – 75-летний мужчина.
На данный момент известно, что еще девять пассажиров получили ранения, большинство из которых – осколочные и контузии. Пятеро пострадавших остаются в больницах, двое уже прооперированы.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины)
Напомним, российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью неприятеля стала транспортная инфраструктура. Было известно, что в результате удара врага пострадали пять человек. Среди них ребенок 10 лет.