В Днепропетровской области россияне ударили по пригородному поезду: один человек погиб, девять ранены

Фото: Telegram/Алексей Кулеба

В Криворожском районе Днепропетровская область вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

К сожалению, один человек погиб – 75-летний мужчина.

На данный момент известно, что еще девять пассажиров получили ранения, большинство из которых – осколочные и контузии. Пятеро пострадавших остаются в больницах, двое уже прооперированы.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины)

Напомним, российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью неприятеля стала транспортная инфраструктура. Было известно, что в результате удара врага пострадали пять человек. Среди них ребенок 10 лет.