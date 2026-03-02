Фото: ГСЧС

ДТП произошло 1 марта около 18:10 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Варковичи Дубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в легковушке. Их тела были заблокированы в покореженном автомобиле. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тела погибших.

Обстоятельства трагического ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 26 февраля на Николаевщине легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в дерево. Пассажирка авто погибла на месте.