В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что от угарного газа пострадали 36-летняя женщина и трое детей. Это мальчики 2012, 2015 и 2023 годов рождения. Детей госпитализированы медиками в состоянии средней тяжести.

"В очередной раз напоминаем: угарный газ невозможно увидеть, почувствовать на вкус или запах. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких", - призывают спасатели.

