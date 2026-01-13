Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.

По данным полиции, 50-летняя акушер-гинеколог, находившаяся на дежурстве, не обеспечила надлежащее наблюдение за пациенткой и вовремя не провела необходимые медицинские манипуляции. Бездействие врача привело к резкому ухудшению состояния пациентки. Роженица умерла от массивного кровотечения и повреждения внутренних органов, вызванных стремительными родами. Реанимационные мероприятия не помогли спасти ее.

Судмедэкспертиза подтвердила: если бы врач организовала надлежащий медицинский уход, таких последствий удалось бы избежать.

Правоохранители сообщили медику о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). Врачу грозит до двух лет лишения свободы.

