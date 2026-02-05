На Тернопольщине с начала года семь человек погибли из-за переохлаждения

Иллюстративное фото: из открытых источников

С начала 2026 года в Тернопольской области зафиксировано семь случаев смерти в результате переохлаждения. Ещё 19 человек получили травмы, среди них – несовершеннолетняя

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Андрей Брик, передает RegioNews.

Также спасатели зафиксировали шесть случаев отравления угарным газом. В результате на стационарном лечении оказались 13 человек, в том числе трое детей.

Кроме того, во время сильных морозов в регионе выросло количество пожаров в жилом секторе. За январь произошло 40 пожаров, в результате которых погибли 12 человек.

По словам Андрея Брика, четыре человека погибли из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, три – из-за неправильного монтажа печного отопления, двое – в результате неосторожности во время курения. Вероятной причиной еще двух пожаров, повлекших гибель людей, стало неосторожное пользование свечами. Еще один смертельный случай, в котором погибли супруги, предварительно связывают с использованием бытовой электроплитки для обогрева помещения.

Спасатели призывают жителей области соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при использовании обогревателей, печей и других источников тепла, ведь пренебрежение ими часто приводит к трагедиям.

Напомним, с начала 2026 года на Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу, среди которых ребенок. Из всех госпитализированных трое были прооперированы – им провели необходимые ампутации.

Ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома. А также, 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения.