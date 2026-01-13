08:13  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці знайшли в одному з Telegram-каналів відео, на якому чоловік завдає жінці тілесних ушкоджень

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що подія сталася на одній із вулиць села Софіївська Борщагівка Бучанського району. До правоохоронців із заявою потерпіла не зверталася.

За вказаним фактом Бучанське районне управління поліції внесло відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліція проводить перевірку. Після встановлення всіх обставин події буде надано правову кваліфікацію відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, правоохоронці Прикарпаття затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів наніс тілесні ушкодження перехожому. Зловмисник без будь-яких причин штовхнув постраждалого та умисно наніс йому кілька ударів битою по голові та спині.

