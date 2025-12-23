Житомирщина под массированной атакой: повреждены дома и предприятия, шестеро пострадавших
Житомирщина вторые сутки подряд находится под вражескими воздушными атаками
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Ночью 23 декабря на территории области зафиксировали несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.
В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.
Известно о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы.
"Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Находитесь в укрытиях", – подчеркнул чиновник.
Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
В результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.