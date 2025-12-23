Фото: ОВА

До ночи российские военные наносили удары по Никопольщине в Днепропетровской области

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Оккупанты били по самому Никополю, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской громадам – атаковали район FPV-дронами. К счастью, никто не пострадал.

По уточненным данным, из-за вчерашних атак на район повреждены еще четыре частных дома, три хозяйственных постройки, теплица и авто.

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью ликвидировали на Днепропетровщине семь беспилотников.

Напомним, ночью 23 декабря север Сумской области подвергся массированным атакам российских беспилотников. Из-за обстрелов наблюдаются перебои с электроснабжением.