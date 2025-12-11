На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки

Фото: ДСНС

В середу, 10 грудня, до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення 49-річного чоловіка

Вранці 8 грудня чоловік вийшов на риболовлю на металевому моторному човні з села Сорокошичі (Чернігівська обл.) і після цього перестав виходити на зв’язок.

За інформацією дружини, човен бачили в руслі Дніпра біля межі Чернігівської та Київської областей – поблизу села Страхолісся Вишгородського району.

До пошуків були залучені підрозділи ДСНС Чернігівщини, але чоловіка не знайшли.

10 грудня до робіт долучилися рятувальники Київщини. Вони обстежили акваторію Київського водосховища в районі Страхолісся та прилеглі острови.

Наразі пошукові роботи тривають. Також для огляду прибережної лінії також використовують безпілотники.

