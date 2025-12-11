На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
В середу, 10 грудня, до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення 49-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вранці 8 грудня чоловік вийшов на риболовлю на металевому моторному човні з села Сорокошичі (Чернігівська обл.) і після цього перестав виходити на зв’язок.
За інформацією дружини, човен бачили в руслі Дніпра біля межі Чернігівської та Київської областей – поблизу села Страхолісся Вишгородського району.
До пошуків були залучені підрозділи ДСНС Чернігівщини, але чоловіка не знайшли.
10 грудня до робіт долучилися рятувальники Київщини. Вони обстежили акваторію Київського водосховища в районі Страхолісся та прилеглі острови.
Наразі пошукові роботи тривають. Також для огляду прибережної лінії також використовують безпілотники.
Нагадаємо, 10 листопада на Чернігівщині з річки витягли тіло чоловіка, зниклого кількома днями раніше під час риболовлі.