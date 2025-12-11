11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 12:49

На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки

11 грудня 2025, 12:49
Фото: ДСНС
В середу, 10 грудня, до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення 49-річного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вранці 8 грудня чоловік вийшов на риболовлю на металевому моторному човні з села Сорокошичі (Чернігівська обл.) і після цього перестав виходити на зв’язок.

За інформацією дружини, човен бачили в руслі Дніпра біля межі Чернігівської та Київської областей – поблизу села Страхолісся Вишгородського району.

До пошуків були залучені підрозділи ДСНС Чернігівщини, але чоловіка не знайшли.

10 грудня до робіт долучилися рятувальники Київщини. Вони обстежили акваторію Київського водосховища в районі Страхолісся та прилеглі острови.

Наразі пошукові роботи тривають. Також для огляду прибережної лінії також використовують безпілотники.

Нагадаємо, 10 листопада на Чернігівщині з річки витягли тіло чоловіка, зниклого кількома днями раніше під час риболовлі.

рятувальники Київська область пошук рибалка
11 грудня 2025
