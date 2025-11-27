Фото: ДСНС

Подія сталася 26 листопада близько 04:40 в селі Козин Обухівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Садова водій вантажівки МАН не впорався з керуванням – фура зʼїхала в кювет, після чого почала диміти.

Рятувальники ліквідували пожежу. Водій не постраждав. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, вранці 10 листопада на Київщині під час пожежі загинули дві людини: 52-річна жінка та 49-річний чоловік.