На 78-м километре трассы Киев–Одесса произошел инцидент с водителем автомобиля Lada, который находился в розыске

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Патрульные остановили его возле АЗС для проверки документов, но мужчина категорически отказался добровольно следовать в Белоцерковский территориальный центр комплектования.

По сообщениям полиции, во время попытки отправить водителя в ТЦК он вел себя агрессивно, вызывающе выражался и пытался скрыться на автомобиле. Патрульные догнали его неподалеку и снова остановили.

Во время повторного задержания мужчина продолжал проявлять агрессию, дергал полицейских и использовал ненормативную лексику. Из-за отказа сотрудничать его пришлось задержать силой и надеть наручники.

После задержания водителя доставили в Белоцерковский ТЦК, где он находится на дальнейшем рассмотрении. Инцидент находится на контроле правоохранителей, продолжается фиксация обстоятельств происшествия.

