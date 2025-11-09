16:52  09 ноября
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией

Фото: Telegram/Ухилянт Инфо
На 78-м километре трассы Киев–Одесса произошел инцидент с водителем автомобиля Lada, который находился в розыске

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Патрульные остановили его возле АЗС для проверки документов, но мужчина категорически отказался добровольно следовать в Белоцерковский территориальный центр комплектования.

По сообщениям полиции, во время попытки отправить водителя в ТЦК он вел себя агрессивно, вызывающе выражался и пытался скрыться на автомобиле. Патрульные догнали его неподалеку и снова остановили.

Во время повторного задержания мужчина продолжал проявлять агрессию, дергал полицейских и использовал ненормативную лексику. Из-за отказа сотрудничать его пришлось задержать силой и надеть наручники.

После задержания водителя доставили в Белоцерковский ТЦК, где он находится на дальнейшем рассмотрении. Инцидент находится на контроле правоохранителей, продолжается фиксация обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в ТЦК Днепра, где мужчина пытался совершить самоубийство после получения вывода о пригодности к службе – потерпевший совершил самоувечье в уборной около полуночи 7 ноября.

