15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
13:40  09 листопада
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 15:54

Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією

09 листопада 2025, 15:54
Фото: Telegram/Ухилянт Інфо
На 78-му кілометрі траси Київ–Одеса стався інцидент із водієм автомобіля Lada, який перебував у розшуку

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Патрульні зупинили його біля АЗС для перевірки документів, але чоловік категорично відмовився добровільно слідувати до Білоцерківського територіального центру комплектування.

За повідомленнями поліції, під час спроби відправити водія до ТЦК він поводився агресивно, зухвало висловлювався і намагався втекти на автомобілі. Патрульні наздогнали його неподалік і знову зупинили.

Під час повторного затримання чоловік продовжував проявляти агресію, шарпав поліцейських і використовував ненормативну лексику. Через відмову співпрацювати його довелося затримати силою та надіти кайданки.

Після затримання водія доставили до Білоцерківського ТЦК, де він перебуває на подальшому розгляді. Інцидент перебуває на контролі правоохоронців, триває фіксація обставин події.

Раніше повідомлялося про трагічний інцидент у ТЦК Дніпра, де чоловік намагався вчинити самогубство після отримання висновку про придатність до служби – потерпілий здійснив самокаліцтво у вбиральні близько опівночі 7 листопада.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
