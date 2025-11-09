Фото: Telegram/Ухилянт Інфо

На 78-му кілометрі траси Київ–Одеса стався інцидент із водієм автомобіля Lada, який перебував у розшуку

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Патрульні зупинили його біля АЗС для перевірки документів, але чоловік категорично відмовився добровільно слідувати до Білоцерківського територіального центру комплектування.

За повідомленнями поліції, під час спроби відправити водія до ТЦК він поводився агресивно, зухвало висловлювався і намагався втекти на автомобілі. Патрульні наздогнали його неподалік і знову зупинили.

Під час повторного затримання чоловік продовжував проявляти агресію, шарпав поліцейських і використовував ненормативну лексику. Через відмову співпрацювати його довелося затримати силою та надіти кайданки.

Після затримання водія доставили до Білоцерківського ТЦК, де він перебуває на подальшому розгляді. Інцидент перебуває на контролі правоохоронців, триває фіксація обставин події.

