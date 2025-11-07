На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
У Київській області судили жінку та чоловіка, які працювали на росіян. Обидва проведуть найближчі роки у в'язниці
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Зазначається, що наприкінці липня минулого року чоловік та жінка, які отримували "вказівки" від куратора через месенджер, підпалили військове і волонтерські транспорті засоби. Зокрема, це були Mercedes та Volvo, які належали волонтерам та Volkswagen, який належить військовослужбовцю.
У селі Петропавлівська Борщагівка чоловік облив принесеною з собою легкозаймистою рідиною передню частину транспортних засобів та підпалив їх. Тоді ж його спільниця записувала це на відео, щоб звітувати перед куратором.
"Наразі вироком Київського апеляційного суду обох обвинувачених засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.
