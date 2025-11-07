17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 20:35

На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали

07 листопада 2025, 20:35
Фото: Нацполіція
У Київській області судили жінку та чоловіка, які працювали на росіян. Обидва проведуть найближчі роки у в'язниці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці липня минулого року чоловік та жінка, які отримували "вказівки" від куратора через месенджер, підпалили військове і волонтерські транспорті засоби. Зокрема, це були Mercedes та Volvo, які належали волонтерам та Volkswagen, який належить військовослужбовцю.

У селі Петропавлівська Борщагівка чоловік облив принесеною з собою легкозаймистою рідиною передню частину транспортних засобів та підпалив їх. Тоді ж його спільниця записувала це на відео, щоб звітувати перед куратором.

"Наразі вироком Київського апеляційного суду обох обвинувачених засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

підпал прокуратура Київська область
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області
05 листопада 2025, 16:34
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
