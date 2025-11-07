Фото: Нацполіція

У Київській області судили жінку та чоловіка, які працювали на росіян. Обидва проведуть найближчі роки у в'язниці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці липня минулого року чоловік та жінка, які отримували "вказівки" від куратора через месенджер, підпалили військове і волонтерські транспорті засоби. Зокрема, це були Mercedes та Volvo, які належали волонтерам та Volkswagen, який належить військовослужбовцю.

У селі Петропавлівська Борщагівка чоловік облив принесеною з собою легкозаймистою рідиною передню частину транспортних засобів та підпалив їх. Тоді ж його спільниця записувала це на відео, щоб звітувати перед куратором.

"Наразі вироком Київського апеляційного суду обох обвинувачених засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.