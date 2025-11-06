На Київщині 18-річний юнак побив перехожого і стріляв із пістолета

Фото: поліція

Поліція повідомила про підозру 18-річному хлопцеві, який у Бучі побив перехожого та влаштував стрілянину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, молодик із двома знайомими перебував у пішохідному переході та справляв фізіологічні потреби на стіни. Перехожий зробив зауваження, після чого юнак почав бити його кулаками й ногами по обличчю та тулубу та здійснив постріл з пістолета. Коли постраждалий вийшов на вулицю, хлопець наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю й продовжив бити, після чого втік.

Поліцейські встановили фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю). Йому загрожує до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який напав із ножем на перехожого і вимагав гроші. Зловмисника взяли під варту.