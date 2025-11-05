13:13  05 листопада
05 листопада 2025, 14:44

На Київщині жінка залишила без догляду 4 тварини – вони загинули: що загрожує власниці

05 листопада 2025, 14:44
Фото: пресслужба поліції
У місті Ірпінь на Київщині правоохоронці завершили розслідування справи про жорстоке поводження з тваринами та скерували обвинувальний акт до суду щодо 42-річної місцевої жінки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Їй інкримінують неналежний догляд за чотирма домашніми тваринами, що призвело до їх смерті.

За даними поліції, жінка протягом кількох місяців залишала у квартирі двох котів і двох собак, яких підібрала на вулиці, без належного догляду, води та їжі. Сусіди повідомили про ситуацію правоохоронцям після того, як помітили занепокоєння щодо стану тварин.

Експерти встановили, що причиною загибелі тварин стало голодування та відсутність води. Слідчі наголошують, що дії підозрюваної кваліфіковані як жорстоке поводження з двома і більше тваринами, що спричинило їхню смерть, відповідно до ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Справу передано до суду, де буде вирішено питання щодо покарання та відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, у Львові дитина розмалювала фломастерами домашнього кота, через що тварину вилучили з родини. Батькові дівчинки загрожує адміністративний штраф за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

