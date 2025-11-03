16:48  03 листопада
03 листопада 2025, 16:56

Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому

03 листопада 2025, 16:56
Фото: пресслужба поліції
У Бориспільському районі Київської області правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який напав на перехожого з ножем та вимагав у нього гроші

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався у селі Гора. Під час розмови з місцевим жителем фігурант дістав ніж і, погрожуючи ним, вимагав кошти. Крики потерпілого привернули увагу сусіда, і нападник втік з місця події.

Поліцейські швидко встановили особу нападника та затримали його у процесуальному порядку. Дії чоловіка кваліфіковано як розбій, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя та здоров'я, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За погодженням із Бориспільською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аби забезпечити хід розслідування.

Раніше повідомлялося, на Одещині колишня дружина намагалася змусити чоловіка переписати на неї майно під загрозою насильства. За участь у схемі зловмисниця обіцяла "виконавцю" винагороду у 6,5 тисяч доларів.

