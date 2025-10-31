12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
31 жовтня 2025, 12:04

Смертельна ДТП на трасі Київ–Одеса: мікроавтобус збив велосипедиста

31 жовтня 2025, 12:04
Фото: пресслужба поліції
Поліція Київської області проводить слідчі дії щодо смертельної дорожньої пригоди на території Білоцерківського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Трагедія сталася на трасі "Київ–Одеса" неподалік села Полковниче, що входить до Таращанської громади. За попередньою інформацією, загинув велосипедист.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Volkswagen, 53-річний чоловік, рухався у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він здійснив наїзд на 27-річного велосипедиста. За даними слідства, потерпілий пересувався на двоколісному транспорті без додаткових світлових елементів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наїзд стався у темну пору доби

Слідчі Головного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на трасі Київ–Чоп сталася смертельна аварія, у якій загинув 31-річний водій Ford F-250, а його пасажирка отримала тяжкі травми та була госпіталізована. За даними слідства, позашляховик зіткнувся з попутною вантажівкою Volvo FH.

