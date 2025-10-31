Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Трагедія сталася на трасі "Київ–Одеса" неподалік села Полковниче, що входить до Таращанської громади. За попередньою інформацією, загинув велосипедист.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Volkswagen, 53-річний чоловік, рухався у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він здійснив наїзд на 27-річного велосипедиста. За даними слідства, потерпілий пересувався на двоколісному транспорті без додаткових світлових елементів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наїзд стався у темну пору доби

Слідчі Головного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

