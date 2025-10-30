Фото: скриншот

На днях на Броварщине после очередной российской атаки обнаружили обломки вражеского беспилотника, а также его боевую часть и взрыватель, которые не сдетонировали

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Специалисты-взрывотехники провели специальные работы по уничтожению обнаруженных предметов.

Полиция напоминает: при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов их нельзя трогать или передвигать – о находке следует немедленно сообщить профильным службам и полиции.

Напомним, ранее в Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69 . Ее обнаружили при обследовании территории в Вышгородском районе.