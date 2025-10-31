09:50  31 жовтня
У Борисполі чоловік напав із сокирою на відвідувача кафе

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Борисполі 27-річний місцевий мешканець напав на відвідувача кафе й завдав йому кілька ударів сокирою по голові. Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, інцидент стався, коли чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після нападу він забрав у 53-річного потерпілого мобільний телефон, гроші та втік із місця події.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

