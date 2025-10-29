Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
Знайдено неарештований актив головного фігуранта гучної спецоперації НАБУ та САП Дениса Комарницького
Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на Bihus.Info.
За даними журналістів, йдеться про недобудований палац у Козині, який свого часу Комарницький "вторгував" в оточення ексміністра Олександра Клименка.
Йдеться про маєток площею 3135,8 кв. м на березі річки Козинка та землю навколо.
Комарницький, за документом, мав сплатити 2,65 млн доларів, а менеджерка – розв'язати питання з арештом. Згодом суд дійсно зняв арешти.
Як повідомлялось, Денис Комарницький разом із дружиною Іриною у період 2016–2018 років володіли щонайменше 110 квартирами в Києві. Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". За даними видання, у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири. Ще 48 квартир було в них у ЖК Central Park у районі метро "Либідська". У ЖК Tetris Hall в Ірини Комарницької знайшли ще 10 квартир.