29 жовтня 2025, 23:11

Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині

29 жовтня 2025, 23:11
фото: Bihus.Info
Знайдено неарештований актив головного фігуранта гучної спецоперації НАБУ та САП Дениса Комарницького

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на Bihus.Info.

За даними журналістів, йдеться про недобудований палац у Козині, який свого часу Комарницький "вторгував" в оточення ексміністра Олександра Клименка.

Йдеться про маєток площею 3135,8 кв. м на березі річки Козинка та землю навколо.

Комарницький, за документом, мав сплатити 2,65 млн доларів, а менеджерка – розв'язати питання з арештом. Згодом суд дійсно зняв арешти.

Як повідомлялось, Денис Комарницький разом із дружиною Іриною у період 2016–2018 років володіли щонайменше 110 квартирами в Києві. Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". За даними видання, у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири. Ще 48 квартир було в них у ЖК Central Park у районі метро "Либідська". У ЖК Tetris Hall в Ірини Комарницької знайшли ще 10 квартир.

27 жовтня 2025
