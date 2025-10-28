14:57  28 жовтня
28 жовтня 2025, 13:47

На Київщині викрили 48-річного чоловіка, який примушував дітей до створення порнографії

28 жовтня 2025, 13:47
Фото: Київська обласна прокуратура
За даними слідства, підозрюваний також розповсюджував матеріали порнографічного характеру та вчиняв розпусні дії щодо малолітньої особи

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловік протягом кількох місяців через соцмережі "Telegram" та "Chat Roulette" контактував із 13-річною дівчинкою з Дніпропетровської області. Він погрожував їй насильством над близькими та змусив брати участь у створенні фото та відео порнографічного характеру.

Окрім того, під загрозою поширення знімків серед друзів та однокласників, він змусив неповнолітню робити приховану фото- та відеофіксацію оголеного тіла її 8-річної двоюрідної сестри.

Коли дівчинка відмовилася продовжувати участь у створенні матеріалів, чоловік надіслав фото її та сестри їхнім батькам. Саме це й стало підставою для звернення до правоохоронців. Бориспільська окружна прокуратура за процесуального керівництва розпочала кримінальне провадження, а слідчі Бориспільського районного управління поліції зібрали докази протиправних дій.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через важку хворобу. Йому інкримінують порушення ч. 4 ст. 301-1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві під варту відправили 37-річного тренера з джиу-джитсу, який підозрюється у сексуальному насильстві над дитиною з вадами мовлення. Чоловік скористався довірою неповнолітнього під час індивідуального тренування.

злочин діти Київська область порнографія сексуальне насильство шантаж
