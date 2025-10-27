Фото: БЕБ

Під час досудового розслідування встановлено, що станція працювала з порушенням чинного законодавства

Про це повідомляє БЕБ, передає RegioNews.

Пальне, яке продавали на заправці, було сумнівної якості та реалізовувалося без необхідних дозволів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та документів, що підтверджують його походження.

У рамках санкціонованих обшуків детективи вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тисяч літрів пального. Також було вилучено фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи та готівку, що підтверджує незаконну діяльність.

За фактом порушення правоохоронці відкрили провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів із метою продажу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності нелегальної АЗС.

Нагадаємо, в Україні з початку 2026 року пальне може зрости в ціні. Подорожчання бензину вплине не лише на водіїв, а й на вартість продуктів та послуг по всій країні.