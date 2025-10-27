16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 14:10

Вилучили понад 12 тис. літрів пального: БЕБ ліквідувала нелегальну АЗС у Броварському районі

27 жовтня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Під час досудового розслідування встановлено, що станція працювала з порушенням чинного законодавства

Про це повідомляє БЕБ, передає RegioNews.

Пальне, яке продавали на заправці, було сумнівної якості та реалізовувалося без необхідних дозволів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та документів, що підтверджують його походження.

У рамках санкціонованих обшуків детективи вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тисяч літрів пального. Також було вилучено фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи та готівку, що підтверджує незаконну діяльність.

За фактом порушення правоохоронці відкрили провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів із метою продажу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності нелегальної АЗС.

Нагадаємо, в Україні з початку 2026 року пальне може зрости в ціні. Подорожчання бензину вплине не лише на водіїв, а й на вартість продуктів та послуг по всій країні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область БЕБ нелегальний бізнес АЗС Броварський район пальне вилучення
На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46
Смертельна ДТП на Київщині: п'яний водій виїхав на "зустрічку" та влетів у інше авто
27 жовтня 2025, 11:55
На Київщині правоохоронець вимагав від підприємця $25 тисяч за "кришування" нелегального бізнесу
27 жовтня 2025, 11:48
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими
27 жовтня 2025, 16:01
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована
27 жовтня 2025, 15:50
Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення
27 жовтня 2025, 15:45
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »