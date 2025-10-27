12:53  27 жовтня
27 жовтня 2025, 12:46

На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн

27 жовтня 2025, 12:46
Фото: ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансової служби однієї з військових частин через незаконне нарахування зарплат звільненим військовослужбовцям

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ встановили, що посадовець майже рік після звільнення двох військових продовжував перераховувати їм грошове забезпечення, внаслідок чого державний бюджет зазнав значних втрат.

Згідно з результатами судово-економічної експертизи, збитки держави склали близько 500 тисяч гривень. Кошти з бюджету надходили на рахунки колишніх військовослужбовців, хоча вони вже не мали права на виплати. Така діяльність посадовця кваліфікується як недбале ставлення до служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Правоохоронці провели обшук у військовій частині

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Харкові правоохоронці скерували до суду справу шахрая, який обманним шляхом виманював гроші у громадян. Через фейкові оголошення про державну допомогу люди втрачали доступ до своїх банківських рахунків, не підозрюючи про шахрайську схему.

