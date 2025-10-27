На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн

Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансової служби однієї з військових частин через незаконне нарахування зарплат звільненим військовослужбовцям

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ встановили, що посадовець майже рік після звільнення двох військових продовжував перераховувати їм грошове забезпечення, внаслідок чого державний бюджет зазнав значних втрат.

Згідно з результатами судово-економічної експертизи, збитки держави склали близько 500 тисяч гривень. Кошти з бюджету надходили на рахунки колишніх військовослужбовців, хоча вони вже не мали права на виплати. Така діяльність посадовця кваліфікується як недбале ставлення до служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Правоохоронці провели обшук у військовій частині

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

