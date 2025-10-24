14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 20:16

Херсон под огнем: погибли два человека, еще 24 получили ранения после обстрела "Шуменского"

24 октября 2025, 20:16
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром микрорайон "Шуменский" в Херсоне попал под массированный обстрел российских войск

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В настоящее время местные жители направлялись на работу, а общественный транспорт перевозил пассажиров.

По информации полиции, в результате удара погибли две женщины в возрасте 45 и 83 лет. Еще 24 человека получили ранения, в том числе трое подростков. Все пострадавшие получили обломочные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения. Медики сообщают, что жизни детей ничего не угрожает.

Разрушения коснулись жилых домов и транспорта

В результате обстрела повреждены 23 многоквартирных и 58 частных домов, девять гражданских автомобилей, служебный автомобиль полиции, две кареты экстренной медицинской помощи, маршрутный автобус и троллейбус.

Напомним, ранее в Херсоне российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, есть пострадавшие среди жильцов дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон обстрел погибшие раненые разрушения война
Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
Появились подробности теракта в Житомирской области
24 октября 2025, 14:05
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
В Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода: что известно о пострадавшем
24 октября 2025, 21:30
В Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов
24 октября 2025, 21:25
Новые КАБы способны достигать окрестностей Киева: старые методы защиты могут не сработать
24 октября 2025, 21:15
В Закарпатье попытка бежать за границу чуть не закончилась трагедией
24 октября 2025, 20:55
Военный в Харькове пытался "откупить" пьяную жену за рулем – суд вынес приговор
24 октября 2025, 20:52
Опасная находка: на Черниговщине обнаружили неразорванные боевые части вражеских дронов
24 октября 2025, 20:38
В Киевской области мотоциклист "устроил гонки" и устроил ДТП
24 октября 2025, 20:25
В Полтаве произошел коллапс с троллейбусами из-за отключения электричества
24 октября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »