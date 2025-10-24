Фото: пресс-служба полиции

Сегодня утром микрорайон "Шуменский" в Херсоне попал под массированный обстрел российских войск

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В настоящее время местные жители направлялись на работу, а общественный транспорт перевозил пассажиров.

По информации полиции, в результате удара погибли две женщины в возрасте 45 и 83 лет. Еще 24 человека получили ранения, в том числе трое подростков. Все пострадавшие получили обломочные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения. Медики сообщают, что жизни детей ничего не угрожает.

Разрушения коснулись жилых домов и транспорта

В результате обстрела повреждены 23 многоквартирных и 58 частных домов, девять гражданских автомобилей, служебный автомобиль полиции, две кареты экстренной медицинской помощи, маршрутный автобус и троллейбус.

Напомним, ранее в Херсоне российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, есть пострадавшие среди жильцов дома.