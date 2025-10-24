Херсон под огнем: погибли два человека, еще 24 получили ранения после обстрела "Шуменского"
Сегодня утром микрорайон "Шуменский" в Херсоне попал под массированный обстрел российских войск
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.
В настоящее время местные жители направлялись на работу, а общественный транспорт перевозил пассажиров.
По информации полиции, в результате удара погибли две женщины в возрасте 45 и 83 лет. Еще 24 человека получили ранения, в том числе трое подростков. Все пострадавшие получили обломочные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения. Медики сообщают, что жизни детей ничего не угрожает.
В результате обстрела повреждены 23 многоквартирных и 58 частных домов, девять гражданских автомобилей, служебный автомобиль полиции, две кареты экстренной медицинской помощи, маршрутный автобус и троллейбус.
Напомним, ранее в Херсоне российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, есть пострадавшие среди жильцов дома.