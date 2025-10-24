Фото: ілюстративне

Народний депутат попередив, що нові російські бомби можуть досягати Києва і створюють додаткову загрозу для міста

Про це заявив народний депутат України Василь Мокан, передає RegioNews.

Народний депутат Мокан попередив про можливу загрозу ударів коректованими авіаційними бомбами (КАБ) по Київському регіону. За його словами, Росія збільшила дальність дії таких бомб завдяки новим модулям, що дозволяє їм досягати приблизно 200 км.

Вже зафіксовано застосування КАБ на території України. Удари були нанесені по Одеській області, а також зафіксовані попадання у Миколаїв, Дніпро, Полтаву та Лозову на Харківщині. Ці дані свідчать про посилення ударного потенціалу російських військ.

За розрахунками, нові модулі дозволяють вражати і околиці Києва. Відстань від найближчої точки Брянської області до столичної Троєщини становить понад 190 км, що теоретично потрапляє у зону дії нових КАБ.

Водночас наразі невідомо, наскільки точними є ці модулі та як вони реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Експерти зауважують, що традиційні методи відхилення КАБів можуть виявитися неефективними, що створює додаткову небезпеку для населених пунктів.

Раніше повідомлялося, поблизу Полтави вперше зафіксовано падіння російської керованої авіабомби. Зараз правоохоронці та рятувальні служби уточнюють тип боєприпасу та наслідки для території. Зазначається, що бомби не долетіли до міста 20 км.