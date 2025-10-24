14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 21:15

Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати

24 жовтня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Народний депутат попередив, що нові російські бомби можуть досягати Києва і створюють додаткову загрозу для міста

Про це заявив народний депутат України Василь Мокан, передає RegioNews.

Народний депутат Мокан попередив про можливу загрозу ударів коректованими авіаційними бомбами (КАБ) по Київському регіону. За його словами, Росія збільшила дальність дії таких бомб завдяки новим модулям, що дозволяє їм досягати приблизно 200 км.

Вже зафіксовано застосування КАБ на території України. Удари були нанесені по Одеській області, а також зафіксовані попадання у Миколаїв, Дніпро, Полтаву та Лозову на Харківщині. Ці дані свідчать про посилення ударного потенціалу російських військ.

За розрахунками, нові модулі дозволяють вражати і околиці Києва. Відстань від найближчої точки Брянської області до столичної Троєщини становить понад 190 км, що теоретично потрапляє у зону дії нових КАБ.

Водночас наразі невідомо, наскільки точними є ці модулі та як вони реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Експерти зауважують, що традиційні методи відхилення КАБів можуть виявитися неефективними, що створює додаткову небезпеку для населених пунктів.

Раніше повідомлялося, поблизу Полтави вперше зафіксовано падіння російської керованої авіабомби. Зараз правоохоронці та рятувальні служби уточнюють тип боєприпасу та наслідки для території. Зазначається, що бомби не долетіли до міста 20 км.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна небезпека погроза Київ Київська область бомба КАБ
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
Херсон під вогнем: загинули дві людини, ще 24 отримали поранення після обстрілу "Шуменського"
24 жовтня 2025, 20:16
"Впав і вдарився головою": у Київському ТЦК прокоментували смерть чоловіка
24 жовтня 2025, 19:45
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок
24 жовтня 2025, 20:52
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »