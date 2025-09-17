12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 15:28

На Київщині під час пожежі у приватному будинку загинула жінка: подробиці трагедії

17 вересня 2025, 15:28
Фото: Національна поліція України
У селі Медвин Київської області під час пожежі загинула власниця будинку

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київщини розпочала розслідування обставин пожежі у селі Медвин, у якій загинула жінка. Інцидент стався 16 вересня близько 10:40. На повідомлення про займання приватного будинку оперативно виїхали рятувальники ДСНС.

Будинок після пожежі в селі Медвин

Вогонь вдалося загасити швидко, однак під час огляду будівлі рятувальники виявили тіло 61-річної власниці дому. На місці події працювали криміналісти, які зафіксували наслідки загоряння для подальшого розслідування.

Рятувальники ДСНС ліквідували вогонь

Попередньою причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки про причини займання нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.

Слідчі Київщини, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, в Ужгороді вночі сталася пожежа в лікарні, під час якої загинув пацієнт. Правоохоронці та рятувальники з’ясовують точну причину загоряння на п’ятому поверсі та обставини трагедії.

