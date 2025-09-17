На Київщині під час пожежі у приватному будинку загинула жінка: подробиці трагедії
У селі Медвин Київської області під час пожежі загинула власниця будинку
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Поліція Київщини розпочала розслідування обставин пожежі у селі Медвин, у якій загинула жінка. Інцидент стався 16 вересня близько 10:40. На повідомлення про займання приватного будинку оперативно виїхали рятувальники ДСНС.
Вогонь вдалося загасити швидко, однак під час огляду будівлі рятувальники виявили тіло 61-річної власниці дому. На місці події працювали криміналісти, які зафіксували наслідки загоряння для подальшого розслідування.
Попередньою причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки про причини займання нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.
Слідчі Київщини, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України.
