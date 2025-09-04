Фото: Нацполіція

На Київщині поліція встановлює обставини жорстокого поводження з тваринами. Жертвою знущать став їжачок

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, де компанія молодих людей знущається з їжака. Поліція внесла відомості про цей факт до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Зараз встановлюють всі обставини та можливих свідків.

"Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками або володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події, просимо звертатися до Білоцерківського районного управління поліції Київщини за номером телефону (093) 126 55 05 або на спецлінію 102", - нагадали в поліції.

Нагадаємо, в Одесі 16-річний підліток вистрілив у безпритульного собаку. ­ За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці розпочали кримінальне провадження.