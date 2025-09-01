Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 31 серпня, на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, між 53-річним місцевим жителем та двома чоловіками – батьком та сином – виник конфлікт. Після суперечки зловмисник пішов додому, взяв зброю та повернувся. Він здійснив кілька пострілів в опонентів.

Свідком події став начальник відділу превенції Фастівської поліції, який перебував поза службою. Він затримав стрільця та викликав "швидку".

Від отриманого поранення 28-річний чоловік помер у лікарні, його батькові надають меддопомогу.

Правоохоронці вилучили зброю. Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

