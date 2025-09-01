14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
18:51  31 серпня
Україна заборонила цьогорічне паломництво до Умані через ризики для безпеки
18:07  31 серпня
Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків
01 вересня 2025, 01:58

На Київщині сталася стрілянина: один загиблий, ще один у лікарні

01 вересня 2025, 01:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 31 серпня, на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, між 53-річним місцевим жителем та двома чоловіками – батьком та сином – виник конфлікт. Після суперечки зловмисник пішов додому, взяв зброю та повернувся. Він здійснив кілька пострілів в опонентів.

Свідком події став начальник відділу превенції Фастівської поліції, який перебував поза службою. Він затримав стрільця та викликав "швидку".

Від отриманого поранення 28-річний чоловік помер у лікарні, його батькові надають меддопомогу.

Правоохоронці вилучили зброю. Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вдень 22 серпня на Кіровоградщині сімейна сварка переросла у стрілянину. Дві людини отримали поранення.

