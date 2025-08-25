13:18  24 серпня
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
14:16  24 серпня
На Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП: подробиці аварії
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 04:51

Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри

25 серпня 2025, 04:51
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася 23 серпня у Бориспільському районі. Близько 16:00 до поліції повідомили, що в одному з будинків знайшли 6-річну дівчинку без свідомості та з пораненням руки

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик грався у будинку із дівчинкою-сусідкою. Він узяв до рук мисливську рушницю свого батька та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманого поранення дитина померла.

Правоохоронці затримали батька хлопчика. Йому інкримінують злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною та недбале зберігання зброї.

Також розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на початку серпня у Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі. Попередньо встановлено, що під час вживання алкоголю між парою виник конфлікт. Дівчина завдала хлопцю поранень ножем. Від отриманих поранень він помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область рушниця нещасний випадок смерть дитини
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Дніпрі на дорогу впало дерево та заблокувало рух: працювали рятувальники
25 серпня 2025, 05:28
На Черкащині через п’яного водія перекинувся легковик: постраждали троє дітей, дворічна – у тяжкому стані
25 серпня 2025, 04:27
На Житомирщині в пожежі загинув 7-річний хлопчик
25 серпня 2025, 04:03
Подвійний наїзд на Одещині: чоловік загинув під колесами двох авто
25 серпня 2025, 03:46
На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей, серед них двоє рятувальників: нападника застрелила поліція
25 серпня 2025, 03:20
На Харківщині водій збив велосипедиста та втік: чоловік помер у лікарні
25 серпня 2025, 03:01
Масована атака: у Сумах понад 10 влучань, палають будинки
25 серпня 2025, 02:48
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
25 серпня 2025, 02:36
На Харківщині дрон вдарив по будинку: постраждали дві жінки
25 серпня 2025, 02:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »