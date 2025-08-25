Фото: поліція

Трагедія сталася 23 серпня у Бориспільському районі. Близько 16:00 до поліції повідомили, що в одному з будинків знайшли 6-річну дівчинку без свідомості та з пораненням руки

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик грався у будинку із дівчинкою-сусідкою. Він узяв до рук мисливську рушницю свого батька та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманого поранення дитина померла.

Правоохоронці затримали батька хлопчика. Йому інкримінують злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною та недбале зберігання зброї.

Також розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

