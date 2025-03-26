Жителя Киевщины приговорили к пожизненному за убийство 10-летней девочки

фото: pixabay

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Преступление было совершено еще в апреле 2016 года. Тогда ранее судимый 25-летний мужчина по месту жительства в одном из сел Вышгородского района во время конфликта нанес мужчине ножевое ранение в брюшную полость.

В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, злоумышленник применил насилие к 10-летней девочке. Он прижал ее к плечу, перекрыв доступ воздуха, и убедившись в обмороке ребенка, утопил ее в канале. Затем скрыл тело и оставил место преступления.

Суд назначил злоумышленнику строжайшее наказание – пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына.