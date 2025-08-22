23:11  21 серпня
Жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного

22 серпня 2025, 02:55
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
на русском языке

Київський апеляційний суд підтримав вирок суду першої інстанції, яким жителя Київщини засудили до довічного увʼязнення за жорстоке вбивство 10-річної дитини та замах на життя іншої людини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Жахливий злочин стався ще у 2016 році. Перебуваючи під дією алкоголю та наркотиків, чоловік схопив дитину, перекрив їй доступ до повітря, а коли вона знепритомніла – втопив у каналі й приховав тіло. Перед цим він під час сварки поранив ножем чоловіка, який намагався захистити дівчинку.

Судовий процес у цій справі тривав майже десять років. Обвинувальний акт неодноразово повертали прокурору, змінювалась підсудність, губилися речові докази, справу знімали з розгляду через відсутність колегії суддів.

Попри затягування, прокуратура послідовно наполягала на найсуворішому покаранні. У березні 2025 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним і засудив його до довічного ув’язнення. Навіть під час судового процесу зловмисник демонстрував цинізм, стверджуючи, що не вважає свої дії злочином. Відомо, що раніше він мав судимості, а перебуваючи у СІЗО, продовжував вчиняти правопорушення – від збуту наркотиків у великих розмірах до надання хабарів.

Засуджений та його захисник намагалися оскаржити вирок, однак апеляційний суд залишив їхні скарги без задоволення. Вирок про довічне ув’язнення набрав законної сили.

Нагадаємо, апеляційний суд у Києві посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій. Довічне увʼязнення призначили 38-річному зловмиснику.

