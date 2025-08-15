На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину
Правоохоронці завершили досудове розслідування справи щодо зґвалтування неповнолітньої в Обухівському районі області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До суду скерували обвинувальний акт стосовно 34-річного фігуранта.
Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення.
Нагадаємо, злочин був скоєний у травні цього року. Чоловік познайомився з 15-річною дівчиною в магазині, пригостив алкоголем і запросив до себе додому. Пізніше фігурант повів неповнолітню до кімнати та, де застосував силу та всупереч волі дівчини зґвалтував її.
