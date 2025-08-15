21:26  14 серпня
15 серпня 2025, 02:48

На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину

15 серпня 2025, 02:48
Фото: pixabay
Правоохоронці завершили досудове розслідування справи щодо зґвалтування неповнолітньої в Обухівському районі області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 34-річного фігуранта.

Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, злочин був скоєний у травні цього року. Чоловік познайомився з 15-річною дівчиною в магазині, пригостив алкоголем і запросив до себе додому. Пізніше фігурант повів неповнолітню до кімнати та, де застосував силу та всупереч волі дівчини зґвалтував її.

Київська область суд згвалтування неповнолітня
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
