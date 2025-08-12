Фото: скриншот

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На місце прибули вибухотехніки, які виявили бойову частину російського дрона, що не здетонувала та могла становити небезпеку. Фахівці знищили її контрольованим підривом.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих предметів потрібно дотримуватися правил безпеки та негайно повідомляти про це на спецлінію "102".

