Фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Біля одного з торгових центрів пес породи американський стаффордширський тер’єр травмував девʼятирічного хлопчика

Дитину госпіталізували. Наразі загрози його життю немає.

Поліцейські встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше у Чернігові двоє дівчат 11 та 9 років скинули кота з вікна на сходовому майданчику дев’ятого поверху багатоповерхівки. Внаслідок падіння з такої висоти тварина загинула.