Правоохранители завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли фальсифицированным алкоголем и табачными изделиями

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

Житель Хмельницкой области организовал незаконный "бизнес" на территории Киевской и Хмельницкой областей. Он наладил каналы поставки сырья и тары для изготовления фальсификата, который впоследствии сбывал без документов через сеть розничных точек.

Во время обысков детективы БЭБ вместе с киберполицией изъяли более 5,5 тысячи литров фальсифицированного алкоголя и почти 30 тысяч пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого – более 2 миллионов гривен.

Организатору объявили подозрение по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт передали в суд.

