Фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі фальсифікованим алкоголем та тютюновими виробами

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

Житель Хмельниччини організував незаконний "бізнес" на території Київської та Хмельницької областей. Він налагодив канали постачання сировини та тари для виготовлення фальсифікату, який згодом збував без документів через мережу роздрібних точок.

Під час обшуків детективи БЕБ разом із кіберполіцією вилучили понад 5,5 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю та майже 30 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученого – понад 2 мільйони гривень.

Організатору оголосили підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Обвинувальний акт передали до суду.

