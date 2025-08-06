13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 19:37

Душил шнуровкой из кроссовок и избивал: в Киевской области получил подозрение мужчина, ограбивший таксиста

06 августа 2025, 19:37
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области злоумышленник ограбил таксиста. Его поместили в изолятор и объявили ему о подозрении

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области сообщили о подозрении злоумышленнику. Он ограбил таксиста и скрылся. Сейчас его поместили в изолятор. Известно, что это 23-летний уроженец Николаевской области.

Сам инцидент произошел 26 июля. Пассажир такси в селе Чайки набросил на шею водителя шнуровку из кроссовок и душил, пока потерпевший не потерял сознание. Затем злоумышленник ударил водителя несколько раз в область головы, украл его мобильный телефон и скрылся.

Теперь его задержали. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине 16-летний подросток ограбил мужчину. Местный житель просто присел на лавку, а злоумышленник выхватил его мобильный телефон из рук. Впоследствии вор продал гаджет в ломбард.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение задержание Киевская область
На Полтавщине задержали иностранца, пытавшего знакомую
06 августа 2025, 08:23
В Харькове арестован мужчина, напавший на ветерана ВСУ
05 августа 2025, 19:22
В Ровно мужчина избил бывшую и завладел ее часами за 1800 евро
05 августа 2025, 13:07
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Путин отверг любое перемирие: теперь мир будет зависеть от Китая
06 августа 2025, 20:30
В Днепропетровской области исчезают воробьи: экологи назвали главную причину
06 августа 2025, 20:24
Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось
06 августа 2025, 20:13
Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине
06 августа 2025, 19:58
В роддоме Кропивницкого второй месяц находится младенец, которого оставила мать
06 августа 2025, 19:42
В Киевской области женщина выбросила собаку с четвертого этажа многоэтажного дома
06 августа 2025, 19:14
Бывшего госсекретаря Минюста и чиновников разоблачили на схеме хищения бюджетных миллионов
06 августа 2025, 19:01
Массированные обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, еще двое получили ранения
06 августа 2025, 18:43
В Луцке женщина самостоятельно отбила прохожего от четырех работников ТЦК
06 августа 2025, 18:30
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »