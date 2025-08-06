Фото: Нацполиция

В Киевской области злоумышленник ограбил таксиста. Его поместили в изолятор и объявили ему о подозрении

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области сообщили о подозрении злоумышленнику. Он ограбил таксиста и скрылся. Сейчас его поместили в изолятор. Известно, что это 23-летний уроженец Николаевской области.

Сам инцидент произошел 26 июля. Пассажир такси в селе Чайки набросил на шею водителя шнуровку из кроссовок и душил, пока потерпевший не потерял сознание. Затем злоумышленник ударил водителя несколько раз в область головы, украл его мобильный телефон и скрылся.

Теперь его задержали. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине 16-летний подросток ограбил мужчину. Местный житель просто присел на лавку, а злоумышленник выхватил его мобильный телефон из рук. Впоследствии вор продал гаджет в ломбард.