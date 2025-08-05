В Харькове арестован мужчина, напавший на ветерана ВСУ

фото: Харьковская областная прокуратура

Индустриальный районный суд Харькова избрал меру пресечения нападающему на ветерана ВСУ с протезом. Мужчину взяли под стражу без права залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как говорится, во вторник, 5 августа Индустриальный районный суд г. Харьков удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Напомним, в Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ. Злоумышленник выстрелил в защитника из травматического пистолета, а затем избил его. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.