В Харькове арестован мужчина, напавший на ветерана ВСУ
Индустриальный районный суд Харькова избрал меру пресечения нападающему на ветерана ВСУ с протезом. Мужчину взяли под стражу без права залога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Как говорится, во вторник, 5 августа Индустриальный районный суд г. Харьков удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Напомним, в Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ. Злоумышленник выстрелил в защитника из травматического пистолета, а затем избил его. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
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