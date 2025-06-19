Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Исполкомовской, где мужчина присел на скамейку отдохнуть. Именно в этот момент неизвестный выхватил у него мобильный телефон и скрылся.

Как установили оперативники криминальной полиции, похищенное устройство злоумышленник вскоре сдал в ломбард. Вырученные деньги он использовал на собственные нужды. В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что парень раньше уже имел проблемы с законом - был привлечен к ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время юноше объявили о подозрении в совершении грабежа в условиях военного положения. Речь идет о ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. В случае доказывания вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители напоминают, что преступления, совершенные в период действия военного положения, имеют отягчающие обстоятельства и предусматривают более суровое наказание. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепре мужчина украл телефон под видом просьбы позвонить.