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19 июня 2025, 18:00

На скамейке отдохнуть не удалось: на Днепропетровщине мужчину ограбил 16-летний юноша

19 июня 2025, 18:00
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Синельниково полицейские задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в грабеже местного жителя

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Исполкомовской, где мужчина присел на скамейку отдохнуть. Именно в этот момент неизвестный выхватил у него мобильный телефон и скрылся.

Как установили оперативники криминальной полиции, похищенное устройство злоумышленник вскоре сдал в ломбард. Вырученные деньги он использовал на собственные нужды. В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что парень раньше уже имел проблемы с законом - был привлечен к ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время юноше объявили о подозрении в совершении грабежа в условиях военного положения. Речь идет о ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. В случае доказывания вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители напоминают, что преступления, совершенные в период действия военного положения, имеют отягчающие обстоятельства и предусматривают более суровое наказание. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепре мужчина украл телефон под видом просьбы позвонить.

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