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06 серпня 2025, 19:37

Душив шнурівкою з кросівок та бив: на Київщині отримав підозру чоловік, який пограбував таксиста

06 серпня 2025, 19:37
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Фото: Нацполіція
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На Київщині зловмисник пограбував таксиста. Його помістили до ізолятора, та оголосили йому про підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Київській області повідомили про підозру зловмиснику. Він пограбував таксиста та втік. Зараз його помістили до ізолятора. Відомо, що це 23-річний уродженець Миколаївської області.

Сам інцидент стався 26 липня. Пасажир таксі у селі Чайки накинув на шию водія шнурівку з кросівки та душив, поки потерпілий не втратив свідомість. Потім зловмисник вдарив водія кілька разів в область голови, вкрав його мобільний телефон та втік.

Тепер його затримали. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині 16-річний підліток пограбував чоловіка. Місцевий житель просто присів на лавку, а зловмисник вихопив його мобільний телефон з рук. Згодом крадій продав гаджет до ломбарду.

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